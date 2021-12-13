UBS, Türk Lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı

UBS Analisti Tilmann Kolb, bundan sonra Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirten bir müşteri notu yayımladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre UBS analisti Kolb en son Kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL’deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.

“Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir” diyen Kolb, Dolar/TL''nin 2022 ilk çeyreğinde 10,2'ye 2022 yıl sonunda ise 10,8'e ulaşmasını beklediklerini ifade etmişti.