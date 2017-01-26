UBS: Anayasa değişikliği referandumda onaylanırsa, siyasi zemin istikrar kazanır!

UBS Varlık Yönetimi tarafından kaleme alınan bir notta, Türkiye tahvillerine ilişkin değerlemelerin riske göre düzeltilmiş bazda "cazip" olduğu ve temel göstergelerdeki bozulmanın sınırlı kalacağı belirtildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kademeli faiz artırımlarının, para politikası ve mali teşviğin istikrar getireceği ve 'U' şeklinde olacak toparlanmaya yardımcı olacağı belirtilen notta, anayasa değişikliğinin referandumda onaylanması durumunda -UBS'nin baz senaryosu- erken seçim riskinin ortadan kalkacağı ve siyasi zeminin istikrar kazanacağı ve bununla birlikte reformlara geri dönüş olacağı ifade edildi.

Tahminini korudu

UBS'in Dolar/TL 'de 6-12 aylık hedefi "görece iyimser". Kurum, ABD tahvil faizlerinin 2017 yılının ilk yarısında hafif düşeceğini ve bu durumun -geniş dış fonlama ihtiyaçları dikkate alındığında- Türkiye için olumlu olduğu dile getirildi.

UBS, Dolar/TL 'de 3 aylık 3.95, 6 aylık 3.45, 12 aylık 3.60 tahminini korudu. Ayrıca notta Türkiye'nin düşük kamu borcu, istikrarlı seyreden düşük bütçe açıkları ve kısa vadede düşük fonlama ihtiyacı ile mali manevra alanının geniş olduğunun altı çizildi.

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