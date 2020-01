Dolar/TL 3.87'yi gördü!

Merkez Bankası'nın 500 milyon dolarlık Döviz depo ihalesine 1.28 milyar dolar teklif gelmesi ve Başbakan Yıldırım'ın OHAL'in devam edeceğini açıklamasının ardından dolar kademeli yükselişini sürdürdü.



Güne 3.8330'den başlayan daha sonra 3.8077'ye kadar gerileyen kur %1'i aşan artışla 3.87'ye yükseldi.



TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı Döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 275 milyon dolarlık teklif geldi.



İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 11 olarak ilan edilmişti.



"Döviz depo ihalesine talepler 2 katın üzerinde gelince fayda etmiyor"



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan "Bugün TCMB’nin açmış olduğu 500 milyon USD’lik Döviz depo ihalesinde, TRY faizi %11’e yükseltilerek geç likidite penceresi seviyesine getirildi. Buna rağmen, Döviz depo ihalesine iki katından fazla, 1,28 milyar USD teklif geldi. Merkez; TRY faizini yukarıya çekiyor, ancak Döviz depo ihalesine talepler 2 katın üzerinde gelince fayda etmiyor" yorumunu yaptı.



Erkan 3,86 üzerinde kalıcılık sağlayacak bir kur hareketinde muhtemelen rekor seviyelerin yenileneceğini belirtti.



Radarda Fitch var



Bugün yurtiçinde kurun hareketinde etkili olabilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor, Merkez Bankası'nın adımları ve siyasi gelişmeler takip edilecek. ABD'de ise PMI Hizmet Endeksi ve yeni konut satış verileri izlenecek.



Kredi derecelendirme kurulu Fitch'in yarın Türkiye'nin not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Olası bir not indiriminin TL varlıklar üzerinde negatif etki yapacağı belirtiliyor.



Fitch, Ağustos ayında Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Mahfi Eğilmez: Faizin de, kurun da birlikte arttığı dünyadaki tek ülkeyiz!



