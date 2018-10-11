UBP milletvekili Sucuoğlu, "Türk yatırımcılar turizm alanında KKTC'yi değerlendirmeli"

KKTC (DHA) - Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı altyapısı tamamlanmış, çevre kirliliği sorunu çözülmüş, turizm ve yükseköğrenim merkezi bir ada yapmayı hedeflediklerini söyleyerek Türk işadamlarını KKTC\'ye yatırıma davet etti.

KKTC\'de turizm alanındaki yatırımların devam etmesinin adanın geleceği açısından önemli olduğunu söyleyen Sucuoğlu, \"Doğu Akdeniz’de büyük eksikliği görülen yat turizmi, liman inşası ve işletmesi alanında Türk yatırımcılardan beklentimiz var. Yeni üniversite yatırımı ve faaliyete geçirme noktasında girişimler olabilir. 365 günün 340 günü güneşli olan bir bölgede güneş enerjisinden yararlanma anlamında yatırımlar yapılması da mantıklı. Kuzey Kıbrıs\'a yatırım amaçlayan işadamlarına özellikle bürokrasiyi kolaylaştırıcı ve tek çatı altında tüm dairelerin toplanacağı; kısa sürede taleplerinin yerine getirileceği, bu konuda yatırımcıya kolaylık ve yol gösterici görevlilerin atanacağı, yatırım için her türlü teşvikin uygulanacağı, hantal yapının tamamen ortadan kalkacağı bir Kuzey Kıbrıs hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte yatırımcının Kuzey Kıbrıs\'taki faaliyetlerini kolaylaştırıcı, yatırımcıyı teşvik edici, hantal yapının ortadan kaldırılacağı ve yatırımcının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde her yönü ile destekleneceği bir yapıyı kesinlikle kurmamız gerekir ve kuracağız.\" dedi.



“SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN TECRÜBELERİNDEN YARARLANMALIYIZ”

\"Sağlık turizmi alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her türlü kolaylaştırıcı destek verilmelidir\" diyen Sucuoğlu, bu konuda Türkiye\'nin tecrübelerinden yararlanmanın hayati öneme haiz olduğunu belirterek, \"KKTC turizm ve sağlık konularında hedeflediği noktada değildir. Özellikle sağlık alanında çok süratle yeni hastanelerin inşası, sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi, genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesi, otomasyon sisteminin kurulması ve çalışır hale gelmesi ve sağlık hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti sağlık sistemine entegre edilmesi, hasta memnuiyetinin artırılması, yeni teknolojinin hastanelere taşınması gerekiyor.\" dedi.



“ULAŞIM GİDERLERİ DÜŞÜRÜLMELİ”

KKTC turizminin önündeki engellerin başında ulaşım problemleri, reklam eksikliği, Kuzey Kıbrıs\'a uygulanan siyasi ambargoların bulunduğunu söyleyen Sucuoğlu, \"Bölgeye turist çekme noktasında ulaşım giderlerinin de düşürülmesi olumlu katkı sağlayacaktır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere daha sık havayolu seferlerinin sağlanması gerekiyor. Yine bilet ücretlerinde de tüketici yönünde bir yapılanma iyi olacaktır. Özellikle 2,3,4 yıldızlı otellerin yapımına ağırlık verilmesi, ulaşımın daha ucuz ve daha kolay sağlanması, kültür turizminin öne çıkarılması, Türkiye ve Avrupa pazarında daha fazla reklam, her şey dahil konseptinin değiştirilmesi lazım.\" dedi.

\"Adada tarım sektörüne yatırımın fazla bir cazibesi yok\" diyen Faiz Sucuoğlu, \"Suyun adaya gelmesine rağmen bunun tarımda uygulanabilir hale gelmesi için daha uzunca bir süreye ihtiyaç var. Sulu tarıma geçilme imkânı olmadığı sürece tarımda yatırımın rantabıl olmayacağını düşünüyorum. Türkiye\'den gelen su tarım ve hayvancılıkta maalesef çok yetersiz kullanılıyor. Bir an evvel tarımda ve hayvancılıkta kullanılacak suyun bu yönde alt yapısı ile birlikte kabul edilebilir fiyatlandırma ile tarımcı ve hayvancıya ulaştırılması gerekiyor. Proje çok yavaş ilerliyor, bir an evvel ihalelerin tamamlanması ve bir kısmı denize akan suyun ihtiyaç noktalarına iletilmesi lazım.\" dedi.

\"MEVCUT HÜKUMETİN TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİLERİNİ ARTTIRMASI LAZIM\"

Mevcut hükumetin başarılı olmadığını savunan Sucuoğlu, \"Hükumete tavsiyemiz öncelikle Türkiye ile olan ilişkilerin daha sıcak hale getirilmesi. Kendi içimizde ise vergi adaletini sağlamak, eşitsizliği ortadan kaldırmak, devletin harcamalarını kısmak, tasarruf yönünde başta hükümet olmak üzere teşvik edici olmak, bir şekilde sıcak paranın piyasaya akmasını sağlamak. Fiyat denetlemesinin her yerde yapılmasını sağlamak, suiistimal edenlere cezai yaptırım uygulamak, temel gıda ürünlerine icap ederse devlet teşviki ile fiyat ayarlaması yapıp özellikle dar gelirlileri korumak şart\" dedi.

\"HÜKÜMETE OLAN GÜVENİ ARTIRMAK GAYESİNDEYİZ\"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) seçimlerinde başkan adayı olduğunu ve seçilmesi halinde ilk icraatının Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile temas kurmak olduğunu söyleyen Sucuoğlu, \"İçinde bulunduğumuz ekonomik durumu rakamsal olarak ortaya koyarak, geçici ek bütçe ile hükümeti ve dolayısı ile halkı rahatlatmak yönünde çalışacağım. Kuzey Kıbrıs\'ın tamamının veya bir kısmının serbest bölge olmasını sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti ile istişarelerde bulunacağım. Haksız kazancı engellemek için çalışacağım, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almayı sağlayacağız. İnsanlarımızın tekrardan hükümete olan güvenini artırmak gayesindeyiz.\" dedi.