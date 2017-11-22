T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uber'e siber saldırı: 57 milyon kullanıcı bilgisi çalındı

Uber üzerinden sürücülük yapan 600 bin kişinin isim ve ehliyet bilgilerinin de ele geçirildiği belirtildi

22 Kasım 2017 13:20

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkân sağlayan Uber, geçen sene gerçekleşen bir siber saldırı sonucu 57 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Uber'den yapılan açıklamada, geçen yılın ekim ayında iki kişi tarafından gerçekleştirilen siber saldırı sonucu şirketin dünya genelinde 57 milyon kullanıcısının isimleri, elektronik posta adresleri ve telefon numaralarının çalındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de Uber üzerinden sürücülük yapan 600.000 kişinin isim ve ehliyet bilgilerinin de saldırıda ele geçirildiği aktarıldı.

Kullanıcıların ve sürücülerin banka bilgileri, kredi kartı numaraları, seyahat ettikleri güzergahlar, doğum tarihleri ve sosyal güvenlik numaralarının saldırıdan etkilenmediği bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının ortaya çıkmasının ardından Uber'in gerekli güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise siber saldırının duyulmaması ve çalınan bilgilerin silinmesi için Uber'in bu olayı gerçekleştiren iki kişiye toplam 100.000 dolar (396.000 Türk Lirası) ödeme yaptığı iddia edildi.

ETİKETLER

Ubersiber saldırıABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24