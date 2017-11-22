Uber'e siber saldırı: 57 milyon kullanıcı bilgisi çalındı

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkân sağlayan Uber, geçen sene gerçekleşen bir siber saldırı sonucu 57 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Uber'den yapılan açıklamada, geçen yılın ekim ayında iki kişi tarafından gerçekleştirilen siber saldırı sonucu şirketin dünya genelinde 57 milyon kullanıcısının isimleri, elektronik posta adresleri ve telefon numaralarının çalındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de Uber üzerinden sürücülük yapan 600.000 kişinin isim ve ehliyet bilgilerinin de saldırıda ele geçirildiği aktarıldı.

Kullanıcıların ve sürücülerin banka bilgileri, kredi kartı numaraları, seyahat ettikleri güzergahlar, doğum tarihleri ve sosyal güvenlik numaralarının saldırıdan etkilenmediği bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının ortaya çıkmasının ardından Uber'in gerekli güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise siber saldırının duyulmaması ve çalınan bilgilerin silinmesi için Uber'in bu olayı gerçekleştiren iki kişiye toplam 100.000 dolar (396.000 Türk Lirası) ödeme yaptığı iddia edildi.