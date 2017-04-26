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Bilim / Teknoloji

Uber'den 'uçan araç' hamlesi

Şirketin 2020 yılı itibarıyla 50 adet uçan aracı teslim alacağı bildirildi

26 Nisan 2017 02:19

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, 2020 yılında "Uçan araçlar" ile müşterilerine hizmet vermek için çalışmaların başladığını duyurdu.

Uber'den yapılan açıklamada, şirketin Aurora Flight Sciences adlı firmayı, "Elektrikle çalışan ve dikey kalkış-iniş yapan hava taşıtı" (VTOL) teknolojisi geliştirmek için ortak olarak seçtiği belirtildi.

Söz konusu teknolojinin ilk testinin, geçen hafta başarılı şekilde gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Uber'in 2020 yılı itibarıyla 50 adet uçan aracı teslim alacağının mümkün olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Mühendislik Direktörü Mark Moore, VTOL teknolojisinin dünya genelinde şehir içi ulaşımı geliştireceğini vurgulayarak, kişilerin ulaşım şeklini dönüştüreceğini ifade etti.

ABD'li teknoloji devi Google'ın kurucu ortaklarından ve kuruluşun ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi Larry Page, geliştirdiği uçan araç prototipini dün tanıtmıştı.

Page'in kurduğu Kitty Hawk adlı şirket, söz konusu uçan aracın ticari satışının bu yılın sonunda başlayacağını açıklamıştı.

Uber ve Google, ayrıca, "Sürücüsüz araç teknolojisi" üzerinde çalışmalar da yapıyor.

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla ve otomotiv devlerinden Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, General Motors, Ford, Nissan ve Honda da sürücüsüz araç teknolojisini test eden firmalar arasında yer alıyor.

 

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