T24 LogoT24 Logo
Gündem

UBER üyesi sürücülerden "ruhsat iptali" protestosu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) AKILLI telefonlarda indirilen (UBER) uygulama üzerinden özel araç hizmeti sunan sürücülerin Fatih'de yapmak istediği eylem polis tarafından engellendi

09 Ocak 2018 05:26

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) AKILLI telefonlarda indirilen (UBER) uygulama üzerinden özel araç hizmeti sunan sürücülerin Fatih\'de yapmak istediği eylem polis tarafından engellendi. 

Yenikapı Miting Alanı\'nda saat 21.00\'dan itibaren bir araya gelen sürücüler, yol güzergah belgesi, şoför kartı ve yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak için verilen D2 belgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nce iptal edildiğini iddia eden sürücüler protesto eylemi yapmak istedi. Kısa süre sonra eylemin yapılacağı yere trafik polislerinin gelmesinin ardından sürücüler eylemi yarım bırakıp korna çalarak miting alanını terk etti.  
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Kerem BENGİAKILLI telefonlardaUBERFatihMiting AlanıD2Büyükşehir BelediyesiKısa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24