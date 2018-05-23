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UBER sürücüsünü tehdit ederken görüntülenen taksiciler serbest

   Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta UBER sürücüsünün yolunu kesip tehditler yağdıran 2 taksi şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı

23 Mayıs 2018 14:46

 

 Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta UBER sürücüsünün yolunu kesip tehditler yağdıran 2 taksi şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Esenyurt\'ta bir AVM\'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesilmişti. Taksicilerin tehditler yağdırıp küfür ettiği  uyardığı UBER sürücüsünün korku dolu dakikaları cep telefonuna yansımıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından UBER sürücüsünün de şikayeti üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taksiciler Yakup Y. ve Sedat B.\'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan iki taksici serbest bırakıldı. Yakup Y.\'nin kasten yaralama, uyuşturucu yağma ve sahte kimlik bulundurma, Sedat B.\'nin ise 4 yaralamadan kaydı bulunduğu öğrenildi.
 
 

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