UBER SÜRÜCÜSÜNÜ TEHDİT EDERKEN GÖRÜNTÜLENEN TAKSİCİLER SERBEST

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta UBER sürücüsünü yolunun kesip tehditler yağdıran 2 taksi şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt\'ta bir AVM\'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesilmişti. Taksicilerin tehditler yağdırıp küfür ettiği uyardığı UBER sürücüsünün korku dolu dakikaları cep telefonuna yansımıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından UBER sürücüsünün de şikayeti üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taksiciler Yakup Y. ve Sedat B.\'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan iki taksici serbest bırakıldı. Yakup Y.\'nin kasten yaralama, uyuşturucu yağma ve sahte kimlik bulundurma, Sedat B.\'nin ise 4 yaralamadan kaydı bulunduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-UBER aracının yolunu kesen taksicilerin tehdit ve küfürler yağdırması

-Polisin yaptığı operasyon

-Önlem alan polisler

-Taksicilerin açıklamaları

-Detaylar



22.05.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180522156