UBER şoförü: Saldırıların sebebi plaka sahipleri

İstanbul'da son günlerde Uber sürücülerine yönelik yaşanan çeşitli saldırılar, sarı taksi-Uber rekabetini ülke gündemine taşıdı. Saldırılara dair konuşan UBER şoförü E.U., sebebin plaka sahiplerinin yüksek ücretlerle plaka kiralamaları olduğunu belirtti. E.U. “Plakaya yönelik en son ihale de 1986’da yapılmış. O dönemden beri İstanbul nüfusu üç kat arttı. Ancak taksi plakasında artış yaşanmadı. Plaka sayısı da aynı olunca her geçen gün daha değerleniyor. Plaka sahipleri, plakaları daha fazla değere kiralıyor” dedi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, E.U., “Taksi şoförleri laf söyleyecek kimseyi bulamayınca bize saldırmaya başladı. Baktığınız zaman taksi piyasasında para kazanan aslında plaka sahipleri. Plakaya yönelik en son ihale de 1986’da yapılmış. O dönemden beri İstanbul nüfusu üç kat arttı. Ancak taksi plakasında artış yaşanmadı. Plaka sayısı da aynı olunca her geçen gün daha değerleniyor. Plaka sahipleri, plakaları daha fazla değere kiralıyor. Kiralayan kişinin çalıştırdığı şoförlerden istediği yevmiye de buna orantılı olarak yükseliyor. Taksi şoförü yevmiyeyi çıkaramayınca doğal olarak birine sinirlenmesi lazım. Onlar da bunu bize yüklüyorlar” diye konuştu.



UBER’den yurttaşların memnun olduğunu belirten E.U. şöyle konuyştu: “Bu da taksicilerde işlerinin düşme korkusu yaratıyor. Kendilerince ekmek teknelerini koruyorlar ama bu şekilde olmaz. Yapılanlar tamamen yanlış. En nihayetinde bugünkü koşullarda insanlar istediği şeyi kullanabilir. Değişik bir örnek ama bir araba firmasının modelinin aynısını başka bir firma daha çıkarıyor. Daha önce o modeli üreten firma yeni modelin kaldırılmasını isteyebilir mi? Neticede bizde hizmet verip para kazanıyoruz."

“UBER araçları taksiye göre daha avantajlı” diyen E.U. şöyle devam etti: “Mobil uygulama olduğu için önceden ne kadar ödeyeceğini biliyorsun ve mesafe fark etmiyor. Kısa mesafeye dahi gidebiliyorsun. Daha kalabalık binilebiliyor. Hatta dolmuş yerine kullanan bile var. Araç sigortası var. Bir kaza olduğunda yaralanma gibi durumlar olursa sigorta bütün masraflarını karşılıyor yolcunun. Araçlarda sigara içirmiyor.”



UBER’in güvenlik olarak da daha uygun olduğunu belirten E.U. “UBER bize iş veriyor, verdiği işten de komisyon ücreti alıyor. Herkes de UBER şoförü olamıyor. Önce evrakları hazırlıyoruz. Daha sonra teste giriyoruz, hepsinden başarıyla geçersek UBER’de işe başlayabiliyoruz” dedi.