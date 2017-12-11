Uber kullancısına soğuk duş: 8 kilometrelik yolculuk için 18 bin dolar ödedi

Kanada’nın Toronto kentindeki bir Uber kullanıcısı, normalde en fazla 16 dolar tutacak bir güzergah için 18 bin 518 dolar ödedi. Olayı teyit eden Uber yetkilileri, müşteriye geri ödeme yapılacağını açıkladı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Toronto’da meydana gelen olayda, Uber kullanarak yolculuk eden bir müşteriden 12-16 dolar arasında tutacak bir güzergah için 18 bin 518.50 dolar, yani 70 bin liranın üzerinde ücret alındı.

Uber tarafından yapılan açıklamada, bir hata sonucu gerçekleşen durumdan olayı müşteriye tam iade yapıldığı ve özür dilendiği belirtilerek böylesi bir olayın bir daha gerçekleşmemesi için tüm çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

İlk olarak sosyal medya platformu Instagram'da ortaya çıkan gelişme kısa süre içerisinde Twitter'da yayıldı. Paylaşılan yolculuk verilerine göre 5 mil yani yaklaşık 8 kilometre süren yolculuğun 21 dakikada sonlandığı görülüyor.