Uber, kazadan sonra sürücüsüz araçlarını devre dışı bıraktı

İnternetten hizmet veren Amerikan taksi şirketi Uber, Arizona'nın Tempe kentinde bir kazanın ardından sürücüsüz otomobillerini servis dışı bıraktı.

İnternette yayımlanan görüntülerde, aracın yana yattığı görülüyor.

Volvo SUV tipi araç kaza sırasında, sürücüsü olmasına rağmen, otomatik pilottaydı.

Başka bir aracın dönüşte yer vermemesi nedeniyle meydana gelen kazada, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Uber'in sürücüsüz taksilerinde her zaman, aracın kontrolü devralacak bir sürücü bulunuyor.

Kazanın ardından Arizona ve sonrasında Pennsylvania ve California'daki sürücüsüz araçlar da çekildi.