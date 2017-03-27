Uber kaza sonrası sürücüsüz araçlarını geri çekiyor

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber şirketi, ABD'nin Arizona eyaletindeki bir trafik kazasının ardından sürücüsüz araçlarını piyasadan çekme kararı aldı.

Arizona'nın Tempe kentinde bir caddede yan yatmış otomobilin fotoğrafları internette yayınlandı.

Uber açıklamasında kaza anında aracın sürücüsüz modda ilerlediğini ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Tempe kenti polis sözcüsü Josie Montenegro, kazanın, Uber'e ait araç sola dönerken diğer araç ona yol vermediği için meydana geldiğini söyledi.

Montenegro "Direksiyonda biri vardı ama kaza anında aracı kullanıp kullanmadığı henüz belli değil" dedi.

Uber'in sürücüsüz araçlarında bile sürücü koltuğunda her zaman biri bulunuyor.

Uber Arizona'nın ardından deneme yaptığı Pensilvanya ve California eyaletlerinde de bu araçları geri çekti.

Uber'den son haftalarda, iş yeri uygulamaları konusunda çıkan olumsuz haberler nedeniyle şirketin başkanı Jeff Jones da dahil olmak üzere üst düzey yöneticiler istifa etmişti.