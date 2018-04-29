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BBC Türkçe

Uber, Google'dan teknoloji çalmakla suçlanan mühendisini kovdu

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber, rakip firma Alphabet'e (Google'ın çatı şirketi) ait sırları çalmakla suçlanan üst düzey bir mühendisini kovdu.

29 Nisan 2018 20:30

Mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber, rakip firma Alphabet'e (Google'ın çatı şirketi) ait sırları çalmakla suçlanan üst düzey bir mühendisini kovdu.

Anthony Levandowski isimli mühendis, Uber'den önce Alphabet'e ait Waymo isimli firmada, sürücüsüz araç teknolojisi üzerine çalışıyordu.

Levandowski, 2016 yılında rakip şirkete geçmeden önce, 14 bin gizli dosyayı indirmekle suçlanıyor.

Sırları çalmakla suçlanan mühendis, Şubat ayından bu yana devam eden davada susma hakkını kullanıyor.

Anthony Levandowski, ifade vermeyi reddetme gerekçesi olarak da "kendi kendini suçlamama" hakkını gösteriyor.

Uber ise "çalıntı sır" iddiasını yalanlayarak kullandığı teknolojinin farklı olduğunu savunan bir dosyayı mahkemeye bildirdi.

Ancak Uber'in suçlamaya konu olan çalıntı teknoloji iddiası ile ilgili kendi sunucularında yaptığı ve mahkemeye sunduğu araştırma, söz konusu mühendisin bilgisayarını kapsamıyor.

San Francisco'da görülen davanın hakimi William Alsup, Uber'e ay sonuna kadar süre vererek 'çalınan' binlerce dosyanın geri getirilmesini talep etmişti.

Şirket, Levandowski'nin, "mahkeme ile işbirliği yapmalarını sağlayacak dosyaların geri getirilmemesi" üzerine kovulduğunu açıkladı.

Kovulan mühendis, 2016 yılı Ağustos ayında Uber için çalışmaya başlamıştı.

Uygulama üzerinden taksi hizmeti Uber, suçlanan mühendisinin başlattığı bir sürücüsüz araç teknolojisi girişimi olan Otto isimli şirketi satın almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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