T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Uber CEO'su: "Uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlayabiliriz"

Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlamasını öngördüklerini söyledi. Khosrowshahi'ye göre çok da uzak olmayan bir gelecekte uçan araçlar hesaplı bir toplu ulaşım aracına dönüşebilir.

29 Nisan 2018 20:30

Mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlamasını öngördüklerini söyledi.

Khosrowshahi, uçan araçların hesaplı bir toplu ulaşım aracına dönüşmesini beklediğini açıkladı.

Geçen yıl şirketin başına geçen Khosrowshahi, bu açıklamayı Uber'in CEO'su olarak Asya'ya düzenlediği ilk gezi sırasında yaptı.

Khosrowshahi, Tokyo'da yatırımcılarla bir araya geldi.

Japonya gibi Asya ülkeleri ulaşım şirketleri tarafından önemli pazarlar arasında görülürken yasal düzenlemeler sıkıntı yaratabiliyor.

En son olarak Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi Softbank, elindeki hisselere ek olarak Uber'in diğer yatırımcılarından da pay almasıyla şirketin en büyük hissedarı konumuna gelmişti.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'ın CEO'su Larry Page de uçan araba teknolojisini destekleyen isimlerden.

Larry Page'in kurduğu uçan araba teknolojisi üreten Kitty Hawk şirketinin CEO'su Sebastian Thrun da en son beş yıl içinde uçan araçların piyasaya çıkabileceğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uber CEO Dara KhosrowshahiKhosrowshahiUber CEOAsyaTokyoJaponyaSoftbankUberAlphabet CEO Larry PagePageKitty HawkCEO Sebastian Thrun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24