T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Uber CEO: 2019'da halka açılma yolunda ilerliyoruz

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, gelecek yıl halka açılma yolunda ilerlemeyi sürdürdüklerini ve şirketin sürücüsüz araç araştırma bölümünü satma planları olmadığını söyledi

06 Eylül 2018 12:27

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Uber CEO\'su Dara Khosrowshahi, gelecek yıl halka açılma yolunda ilerlemeyi sürdürdüklerini ve şirketin sürücüsüz araç araştırma bölümünü satma planları olmadığını söyledi.
Sürücüsüz araç geliştirme bölümünün oluşturdukları ve istedikleri şekilde paraya dönüştürebilecekleri büyük bir varlık olduğunu vurgulayan Khosrowshahi, bu bölümü şu anda paraya çevirmeyi düşünmediklerinin altını çizdi.
Khosrowshahi, Mart ayında Arizona\'da yaşanan ölümlü bir kaza sonrası duran sürücüsüz araç testlerinin bu yıl içinde yeniden başlayacağı konusunda \"oldukça iyimser\" olduğunu da ekledi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAUber CEO Dara KhosrowshahiSürücüsüzKhosrowshahiKhosrowshahi MartArizona
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24