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BBC Türkçe

Uber artık Avrupa'da resmi olarak bir taksi şirketi

Avrupa Adalet Divanı, İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in dijital bir servis değil "bir ulaştırma şirketi" olduğu kararına vardı. Bu kararla birlikte Uber'in taksi şirketlerinin tabi olduğu ulaştırma düzenlemelerine uyum sağlamak zorunda kalaca

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Adalet Divanı, İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in dijital bir servis değil "bir ulaştırma şirketi" olduğu kararına vardı.

İspanya'nın Barcelona kentinde taksiciler haksız rekabet yarattığını söyledikleri Uber aleyhine dava açmıştı.

Uber yeni durumun, Avrupa'daki işleyiş üzerinde az bir etkiye neden olacağını açıklasa da uzmanlar bu kararın benzer uygulamalar üzerinde etkilerinin olabileceğini değerlendiriyor.

Şirket sözcüsü karar sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu karar, hali hazırda ulaşım yasaları bağlamında hareket ettiğimiz birçok Avrupa Birliği ülkesinde mevcut durumu değiştirmeyecek

"Ancak milyonlarca Avrupalının halen bu gibi uygulamalara erişimi engelleniyor. Yeni CEO'umuzun belirttiği gibi, Uber gibi hizmet sağlayan uygulamaların bir düzen altına alınması bizce de uygun. Bu nedenle Avrupa genelindeki şehirlerle diyalog kurmaya devam edeceğiz. Her isteyenin bir düğmeye basarak sehayat edebilmesini garanti altına alabilmek için bu adım atma yoluna gideceğiz."

Avrupa Adalet Divanı kararında, kendisini, "Profesyonel olmayan sürücüler ile şehirde seyahat etmek isteyenleri, akıllı telefon uygulaması üzerinden ücret karşığı buluşturmak" tanımlayan Uber'in, AB yasaları kapsamında "ulaştırma alanında bir servis" olarak sınıflandırılması gerektiğine hükmetti.

Kararın devamında, "Mevcut AB yasaları kapsamında, işleyiş şartlarının belirlenmesi, AB'nin işleyişi üzerine karara bağlanmış genel kurallara uymak şartı ile, üye ülkelere bağlı" denildi.

Uber yaklaşık 10 yıl önceki kuruluşundan bu yana, birçok ülkede problem yaşadı ve iş modelini sık sık yenilemek zorunda kaldı.

Adalet Divanı'nın kararı, yasal olarak Uber'i bir ulaştırma şirketi olarak sınıflandırıyor.

Uber, bir akıllı telefon uygulaması olduğunu söyleyerek geleneksel ulaşım araçlarının tabi olduğu düzenlemelerden kaçınmaya çalışıyor.

Şirketin operasyonları ise Avrupa'nın dört bir yanında taksicilerin tepki göstererek eylem düzenlemesine neden oluyor.

Türkiye'de de Uber'in "korsan taşımacılık" yaptığı iddia edilmiş, bazı sürücülere ve yolculara ceza kesilmişti.

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