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BBC Türkçe

Uber 20'den fazla çalışanını taciz soruşturması yüzünden kovdu

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden olan Uber, taciz suçlamaları etrafında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda 20'den fazla elemanını işten çıkardı.

29 Nisan 2018 20:30

Şehirler için ulaşım çözümleri sunan akıllı telefon uygulaması ve dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden olan Uber, taciz suçlamaları etrafında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda 20'den fazla elemanını işten çıkardı.

Şirket yaptığı açıklamada işten çıkarmaların cinsel taciz, fiziksel ve duygusal şiddet gibi konular etrafında yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Uber uzun zamandır şirket kültürü açısından başarısız olmakla suçlanıyordu.

En son eski bir kadın çalışanının başına gelenleri yazdığı blog yazısıyla eleştirilerin odağına oturmuştu.

Şirkete 215 taciz suçlaması yöneltilmiş, bu konuyla ilgili olarak iki adet soruşturma açılmıştı.

Uber, uzun zamandır üst yönetimde yaşanan sıkıntılar, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz araç teknolojisini çalması suçlamalarıyla gündeme geliyor.

üst düzey bir mühendisini kovmuştu.

Eleştirilerin sonunda Uber, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde baş savcı olarak çalışan Eric Holder'ı şirket kültürüyle ilgili bir araştırma yapması için işe aldı.

Raporun haftaya yayımlanması bekleniyor.

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