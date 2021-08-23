UB40 grubunun kurucularından Brian Travers, 62 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü reggae grubu UB40'nin saksofoncusu Brian Travers'ın 62 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

UB40'nin kurucularından olan Travers'ın 22 Ağustos'ta Moseley'deki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Gruptan yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle yoldaşımız, kardeşimiz, UB40'ın kurucusu ve müzik efsanesi Brian David Travers'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" denildi.

Grup, Travers'ın uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştüğünü bildirdi.

Travers, UB40'ı İngiltere'nin Birmingham kentinde çeşitli okullara giden müzisyenlerle 1978 yılında kurmuştu. Grup adını, o yıllarda Britanya'daki işsizlik maaşı formunun kodundan alıyor. 'Red Red Wine' gibi klasiklere imza atan grup, dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattı.