-UAK'DAN YÖK BAŞKANINA DESTEK GAZİANTEP (A.A) - 08.02.2011 - Üniversitelerarası Kurul (UAK) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Üniversitelerarası Kurul olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın, üniversitelerdeki kılık kıyafete ilişkin sorunların ve bununla ilişkili olarak ortaya çıkan ve çıkabilecek gerginliklerin çözümüne yönelik çabalarını olumlu bulduklarını ve desteklediklerini bildirdi. Prof. Dr. Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerin varlık nedenlerinin gereği olarak, evrensel değerlerin, özgürlüklerin savunulduğu ve kökleştirilmeye çalışıldığı, özgürlük alanlarının genişletilmesine çaba gösterilen özerk kurumlar olduğunu belirtti. Bu bağlamda, üniversiteler bir yandan geleceği inşa edecek her açıdan donanımlı yaratıcı, estetik ve etik duyarlılığa sahip, düşünen, sorgulayan nitelikli insan gücünü yetiştiren, diğer yandan da bilgiyi üretip sınayarak ve toplumla paylaşarak, toplumların gelişmesine ve kalkınmasına ciddi katkıda bulunan ve öncülük eden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Coşkun, şunları kaydetti: ''Farklılıkların birlikteliğinden sinerji doğuran, ortak akıl esasına dayalı, temel etik kuralların ışığında, ülkemiz insanı ve tüm insanlığa hizmet etme ve faydalı olma bilinciyle üniversitelerimizin, şu anki zamanımıza ve geleceğe ilişkin kalıcı değerler, sağlam kökler ve temeller oluşturma görevi ve kararlılığı olması gerekir. Bu itibarla, üniversitelerimizin bireysel özgürlükler kapsamında addedilmesi gereken kılık kıyafete ilişkin ya da benzeri konularla sürekli uğraşır konumda olması, bahsedilen temel 'üniversite' anlayışıyla bağdaşmadığı gibi, güç ve zaman kaybına neden olması bakımından da kabul edilemez bir durumdur. Bu çerçevede, siyasi mülahazaların tamamen dışında, Üniversitelerarası Kurul olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın üniversitelerdeki kılık kıyafete ilişkin sorunların ve bununla ilişkili olarak ortaya çıkan ve çıkabilecek gerginliklerin çözümüne yönelik çabalarını olumlu buluyor ve destekliyoruz.''