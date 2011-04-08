-ÜAK KAYSERİ'DE TOPLANDI KAYSERİ (A.A) - 08.04.2011 - Üniversitelerarası Kurul, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde, 102 devlet, 62 vakıf, 78 vakıf meslek yüksekokulu ile KKTC'den 6 üniversitenin rektör, rektör yardımcısı ve üniversite temsilcisinin katılımıyla Kayseri'de toplandı. ERÜ yerleşkesindeki Sabancı Kültür Sitesi'ndeki toplantının açılışında konuşan Kurul Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Coşkun, kurul toplantılarını farklı illerde ve farklı üniversitelerde yaptıklarını, bunun da birbirlerini tanımak için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti. Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde Kayseri'de yapılacak toplantının da faydalı geçeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Coşkun, ''Üniversitelerimizde, doçentlik ve akademik yükseltmelerle ilgili yaşanan sıkıntıları giderebilmek için önümüzdeki toplantılarda doçentlik ve akademik yükseltmelerle ilgili çalışmalar yapacağız'' dedi. Kayseri'de yapılan toplantı için büyük çaba sarf eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur'a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye ve Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye teşekkür eden Prof. Dr. Coşkun, en kısa zamanda Kayseri'de bir toplantı daha yapmayı düşündüklerini dile getirdi. Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi: ''Bilim yuvalarının yöneticileri olarak sizler birer yıldızsınız. Bilime ve gelişmeye yön vermekle birlikte sizler, geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştiriyorsunuz. Kayseri olarak biz sanayimizle ve ticaret adamlarımızla övünürdük ve Kayseri bir sanayi şehri olarak bilinirdi. Şimdi bir de üniversitelerimizle övünüyoruz ve üniversite şehri olarak da anılıyoruz.'' Kurul toplantısının açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mehmet Özhaseki de değişim olgusunun günümüzde çok hızlı yaşandığını, bu olguyu zamanında doğru olarak algılayamayan toplumların ve kurumların sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Özhaseki, ''Bilim yuvaları olarak üniversiteler, bu değişime önayak olmalı ve topluma yön vermeli. Biz yöneticiler de değişimi doğru olarak okumalıyız ki gelişimin gerisinde kalmayalım, ileriye gidelim. Artılarını ve eksilerini bilmek, gelecek için fikir birliği oluşturmak ve iç dinamikleri harekete geçirmek, ülkelerin, şehirlerin, kentlerin ve toplumların ileri gitmesi için en önemli şartlar'' diye konuştu.