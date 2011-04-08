-ÜAK BAŞKANI DA İPTALE KARŞI KAYSERİ (A.A) - 08.04.2011 - Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Coşkun, YGS'deki şifre iddialarıyla ilgili, ''Verilen bilgiler ışığında bu anda bin kopyanın oluştuğuna dair kesin veriler yok. Sınavın iptali konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde yapılan Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na katılan Kurul Başkanı Prof. Dr. Coşkun, sınavın iptali konusunda karar vermenin, aceleci bir davranış olacağını düşündüğünü dile getirerek, şunları söyledi: ''Çünkü burada yapılan incelemede, verilen bilgiler ışığında, yeni bir sistem uygulandığı kaydediliyor. Bu sistem dahilinde de her öğrenciye özgün bir soru kitapçığı basılmış. Bu şekilde dağıtıldığı belirtiliyor, yetkililer tarafından. Bu resmi bilgilere itibar etmek durumundayız. Ancak bir master kitaptan üretilen bir soru kitapçığında şifre olduğu iddia edilen bir algoritma var. Bu, kafalarda suallere neden oldu. Benim burada gördüğüm temel yanlış, bu soru kitapçığının yanlış şekilde prezante edilmesidir. Bundan doğan bazı kaygılar, şüpheler var. Sınavın iptali konusunda kesin ve teknik bilgelere sahip olmak gerekir. Hem savcılık hem de gerekirse kurulacak akademik bir heyet bu konuyu incelemeli ve kısa sürede karara bağlamalıdır. Benim kanaatim, bir kopya çekme ya da şifreleme metodundan ziyade, soru kitapçığının takdimindeki yanlışlığın geneli kapsayıp kapsamadığı konusundaki şüphelerden kaynaklanıyor bütün bu tartışmalar. Haklı olarak bu şüpheler oluşmuştur. Bunları izale edecek en önemli yol, hemen hızlı bir teknik incelemedir. Zor bir durum ama verilen bilgiler ışığında şu anda bir kopyanın oluştuğuna dair kesin veriler yok. Şüphelerin de kısa sürede izale edileceğini düşünüyorum.''