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Dünya

UAEK'DE NÜKLEER ZİRVE VİYANA (A.A)

28 Mart 2011 23:26

-UAEK'DE NÜKLEER ZİRVE VİYANA (A.A) - 28.03.2011 - BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, Japonya'daki nükleer felaketten yola çıkılarak, "nükleer güvenliğin güçlendirilmesi ve nükleer felaket yönetimi" konularında uluslararası bir konferans toplanacağını açıkladı.   Amano düzenlediği basın toplantısında, bakanlar düzeyindeki zirvenin, UAEK üyesi 151 ülkenin katılımıyla Viyana'da, Haziran ayında yapılmasını önerdi.  Japonya'daki Fukuşima Daiçi nükleer santralinde ortaya çıkan durumun oldukça ciddi olduğuna işaret eden Amano, bunun siyasal düzeyde ele alınmasının şart olduğunu belirterek, "bu, çok önemli bir sorun; sadece uzmanların veya teknik personelin ele alacağı bir sorun değil" diye konuştu. Amano, "ortaya çıkan büyük sıkıntı henüz aşılamadı, reaktörlerin istikrara kavuşturulması da daha zaman alacak. Doğal çevredeki, gıdalardaki ve sudaki radyoaktivite, santralin yakın çevresindeki bölgelerde kaygı konusu" dedi.

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