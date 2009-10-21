UAEK: İran'la uranyum görüşmesi yapıcı geçti

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) ev sahipliğinde önceki gün Viyana'da başlayan İran'ın nükleer yakıt ihtiyacını karşılamaya yönelik görüşmeler, bugünkü üçüncü toplantının ardından sona erdi.



UAEK Başkanı Muhammed El Baradei, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini" belirterek, "İran'ın nükleer programı konusunda geçmişe değil geleceğe bakmak gerektiğini" söyledi.



El Baradei, bir soru üzerine, toplantının bugünkü son oturumunda taraflara "bir anlaşma taslağı sunduğunu ve katılımcı ülkelerin yanıtlarını 23 Ekim Cuma gününe kadar kendisine iletmesini beklediğini" bildirdi.



UAEK Başkanı El Baradei, taraflardan gelecek yanıtları kurumun yönetim kuruluna sunarak onaylatacağını söyledi.



El Baradei, ısrarlı sorulara rağmen görüşme sürecinde İran ile Fransa arasında ortaya çıkan "güven bunalımına" değinmek istemedi.



SULTANİYE: NÜKLEER YAKITI NASIL TEMİN EDECEĞİMİZİ GÖRÜŞTÜK



Görüşmelerdeki İran heyetinin başkanı büyükelçi Ali Asker Sultaniye de toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin olumlu geçtiğini" ifade ederek, "Toplantılarda uranyum zenginleştirme sürecini değil, ihtiyaç duydukları nükleer yakıtı nasıl temin edeceklerini görüştüklerini" bildirdi.



Ülkesinin nükleer programının "barışçıl amaçlı" olduğunu yineleyen Sultaniye, katılımcı ülkelerden ABD'nin kendilerine, "nükleer güvenlik ve teknoloji konularında yardımcı olacağı vaadinde bulunduğunu" söyledi.



Sultaniye, bir soru üzerine sağlık sektöründe ihtiyaç duydukları izotop üretimi için gerekli nükleer yakıtı UAEK denetiminde batılı ülkelerden temin edeceklerini bildirdi.



İran heyeti başkanı Sultaniye, UAEK Başkanı El Baradei'nin sunduğu anlaşma taslağını inceledikten sonra gerekli yanıtı ileteceklerini kaydetti.



Sultaniye, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen El Baradei'nin sunduğu anlaşma taslağının içeriği konusunda bilgi vermedi.

UAEK'nın ev sahipliğinde önceki gün, kurumun Viyana'daki merkezinde başlayan görüşmelere, İran'ın yanı sıra ABD, Rusya ve Fransa'dan diplomatlar ve nükleer enerji uzmanları katıldı.

