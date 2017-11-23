UAEK: İran üzerine düşeni yapıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, İran'ın uluslararası güçlerle yaptığı nükleer anlaşmada kendi üzerine düşen şartları yerine getirdiğini açıkladı. Amano'nun bu açıklaması ABD'nin Tahran'a yönelik nükleer denetimlere ilişkin şüphelerinin ardından geldi.

UAEK Başkanı Amano, kurumun merkezinin bulunduğu Viyana'da düzenlediği basın toplantısında "Nükleer anlaşmayla ilgili İran'ın verdiği sözler yerine getiriliyor" diye konuştu. Amano, İran'da denetlemeleri gereken bütün bölgelere erişimleri olduğunu sözlerine ekledi. Ancak Amano, UAEK'nin sıkı denetim kurallarını kendi yasalarına adapte ederek kalıcı hale getirmesi gerektiğini de ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Washington'un İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılabileceğini açıklamıştı. Trump, Tahran'ın anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Nükleer anlaşma, 2015 yılında İran ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya ile Almanya arasında imzalandı. Anlaşma İran'ın nükleer programını dondurması karşılığında, ambargoların kısmen kaldırılmasını öngörüyor. Anlaşmaya uyulup uyulmadığını ise UAEK denetliyor.

ABD'de kararı Kongre verecek

Trump 13 Ekim'de yaptığı açıklamada anlaşmanın ABD çıkarlarına aykırı olduğuna karar vermiş, anlaşmayı sürdürüp sürdürmeme kararını ise Kongre'ye bırakmıştı. Kongre'nin 13 Aralık'a kadar bir karar vermesi gerekiyor. Ancak anlaşmanın tarafı olan diğer ülkeler ABD'nin tek başına vereceği bir kararla anlaşmadan çekilemeyeceğini savunuyor.

ABD Kongresi’nin kabul ettiği Nükleer Anlaşma Teftiş Yasası’na göre ABD Başkanı her üç ayda bir İran’ın anlaşmaya uyumlu olduğunu onaylaması gerekiyor. Trump daha önce Nisan ve Temmuz aylarında İran'ın anlaşmaya uyum göstermeyi sürdürdüğünü onaylamıştı.

dpa/GY/HS

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