UAEK İran raporunu açıkladı

T24- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, İran'ın nükleer programına ilişkin son raporunu bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin heyet başkanlarına sundu.



Amano raporunda, İran'ın nükleer tesislerinde BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, "İran'ın elindeki tüm nükleer malzemenin barışçıl amaçlarla kullanıldığını teyit edemeyiz" ifadesini kullandı.

Raporda, "İran'ın bugüne kadar UAEK'ya deklare ettiği nükleer malzemenin barışçıl amaçlarla kullanıldığını doğrularız" diyen başkan Amano, "İran'ın UAEK ile tam iş birliği yapmadığı için nükleer malzemenin askeri amaçlı kullanılıp kullanılmadığının doğrulanamadığını" kaydetti.



Amano, İran yönetiminin bazı müfettişlerin ülkeye girişine itiraz etmesi nedeniyle UAEK'nın denetim faaliyetlerini gereği gibi yapamadığını da belirterek, İran yönetiminin, "müfettişlere yönelik itirazını dayandırdığı kararının kabul edilemeyeceğini" bildirdi.

İran'ın Natanz Nükleer Tesisinde UAEK'ya ait bazı denetim mühürlerinin kırıldığına işaret eden Amano, "Mühürlerin kırıldığı tesisteki operatörlerin uyarıldığını bildirdiğini" belirtti.

Raporda, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) uyarınca İran'ın nükleer tesislerinde uranyumu azami yüzde 5 oranında zenginleştirmesi gerekirken, "son araştırmada Natanz Nükleer Tesisinde yüzde 7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıklarına rastlandığı" vurgulandı.



Bu arada, İran yönetiminin son zamanlarda kamuoyuna yeni uranyum zenginleştirme tesisleri açtığını duyururken, UAEK'ya bu konuda bilgi vermediği bildirildi.



Raporda, nükleer tesislerin yanı sıra İran yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen, Arak bölgesindeki ağır su reaktörü inşaatını sürdürdüğü kaydedildi.

Amano'nun bugün yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin heyet başkanları ve BM Güvenlik Konseyine gönderdiği İran'ın nükleer programı başlıklı raporu, 13-17 Eylülde Viyana'da yapılması planlanan yönetim kurulu olağan toplantısında tartışmaya açılacak.

UAEK yetkilileri, raporun ayrıca 20-24 Eylülde Viyana'da yapılacak UAEK Genel Kurul toplantısında da kurum üyesi ülkelere sunularak tartışmaya açılacağını belirttiler.





ABD, raporu can sıkıcı buldu

Beyaz Saray, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın nükleer programıyla ilgili son raporunu, ''can sıkıcı'' bulduklarını açıkladı.



Beyaz Saray sözcüsü Tommy Vietor, yaptığı açıklamada, UAEK'nin son raporunun, Tahran

yönetiminin hala nükleer silah gücünü geliştirmeye çalıştığını gösterdiğini belirterek, ''UAEK'nin İran ile ilgili son raporu, yine İran'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini ve nükleer programı genişletme çabasını gösteriyor'' dedi.



UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun raporunda, İran'ın nükleer tesislerinde BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ediliyor.