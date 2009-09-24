U2'ya Boğaziçi köprüsünde konser sözü!

Bağış, U2’nun efsanevi solisti Bono'ya Boğaziçi köprüsünde konser sözü verdi.



U2’nun efsanevi solisti Bono, Vicdana Çağrı Vakfı’nın gecesindeki sohbette, seneye Türkiye’ye gelmek istediğini söyleyince Devlet Bakanı Egemen Bağış, “Eğer İstanbul’a gelirseniz size söz veriyorum, bu konseri Doğu’yla Batı’yı birleştiren Boğaziçi köprümüz üzerinde vereceksiniz” dedi.

Bunun üzerine Bono, çok heyecanlandığını belirterek, “Sayın Bakan, İstanbul konserim benim için şimdi daha da çok anlam kazandı” cevabını verdi.

Dünyaca ünlü U2 grubunun efsanevi solisti Bono, son dönemde kendisini en çok etkileyen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, “Ülkeniz benim için bir kesişme noktası. Doğu ile Batı’yı, kültürleri birbirine bağlayan bir köprü” dedi. Devlet Bakanı Egemen Bağış, Bono’ya, Boğaziçi Köprüsü’nde konser sözü verdi. Başlattığı girişimlerle uluslararası alandaki sorunlu bölgelere dikkat çeken ve dünya liderlerinin bile tanışmak için sıraya girdiği Bono, Amerika’nın tanınmış ve güçlü kuruluşlarından ‘Vicdana Çağrı Vakfı’nın (Appeal of Conscience) düzenlediği törende Hürriyet’e konuştu.



Türkiye’den Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış’ın katıldığı gece, basına kapalı olarak yapıldı. Gecede Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent, İngiliz Başbakanı Gordon Brown ve Molt Hennessy Louis Vuitton’nun Başkanı Bernard Arnault ödül aldı. Ürdün Kraliçesi Reina, Hollywood yıldızı Uma Thurman, medya patronu Rupert Murdoch, Henry Kissenger, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg gibi isimler karıldı. Törenin sonunda Bakan Egemen Bağış’ın da katıldığı sohbette Bono, şunları söyledi:

Seneye Türkiye’deyim

Türkiye denince aklınıza ilk ne geliyor?

Aklıma ‘crossroads-kesişme noktası’ sözcüğü geliyor. Çünkü ülkeniz Doğu ile Batı’nın ortasındaki bir köprü ve kavşak olması özelliğiyle dünyada çok önemli.

Hayranları U2’yu izlemek için yurtdışına çıkmak zorunda kalıyor. Peki Bono Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Çok haklısınız. Görüşmeler hâlâ sürüyor, ama söz veriyorum seneye geleceğim. Gelmemek benim hatam. Bunu çok iyi biliyorum.

Konser İstanbul’da mı olacak?

Büyük ihtimalle. Hazırlıklar ona göre yapılıyor.

Türkiye sizin için bu kadar önemliyse, bugüne kadar neden gelmediniz?

Maalesef birkaç kez girişim olmasına rağmen gerçekleştiremedik. Ama bu kez kararlıyım. Unutulamayacak bir konser vereceğim.

Konser Boğaziçi Köprüsü’nde

Egemen Bağış: Eğer İstanbul’daki konseriniz kesinleşirse size bir sürprizim olacak.

Türkiye’ye gelmek bile beni heyecanlandırıyor. Çünkü son dönemde adını çok duyuyorum.

Egemen Bağış: İşte bu heyecanınızı daha da artıracak bir söz bu. Eğer İstanbul’a gelirseniz size söz veriyorum, bu konseri Doğu’yla Batı’yı birleştiren Boğaziçi köprümüz üzerinde vereceksiniz. Bu sayede işte bu kesişme noktasının tam merkezinden dünyaya sesleneceksiniz.

Bunu gerçekten yapabilir miyiz?

Egemen Bağış: Seneye geldiğinizde bunun gerçekleşebileceğini göreceksiniz.

Sayın Bakan, bu sözünüzden sonra ben ve ekibimin sizin başınızı ağrıtacağından emin olabilirsiniz. İstanbul konserim benim için şimdi daha da çok anlam kazandı.