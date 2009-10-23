U2'nun özel locaları 750 lira

U2’nun İstanbul konser biletlerinin en ucuzu 50 lira, özel localar ise 750 liraya satışa sunulacak.
Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2’nun 6 Eylül 2010’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda vereceği konserle ilgili olarak dün Çırağan Sarayı’nda bir basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda dünyanın en büyük konser organizatörlerinden Live Nation şirketi ile Pozitif ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan konserin en büyük destekçisinin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı olduğu açıklandı. Live Nation Orta ve Doğu Avrupa’dan sorumlu başkan yardımcısı Tim Dowdall, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın 100 binin üzerine çıkması beklenen konser kapasitesi ile ek bir konser düzenlenmesine gerek olmayacağını açıkladı.
Grubun 360 turnesinde bugüne kadar eşine rastlanmamış bir sahne tasarımı gerçekleştirildiğini, bu sayede yüzde 20’lik bir seyirci kapasitesi artışına ulaşıldığını belirten Dowdall, bunun bilet fiyatlarına da olumlu yansıdığını belirtti. 2 Kasım’da satışta
Dowdall grubun Avrupa’da verdiği konserlerde en düşük bilet fiyatının 30 euro, İstanbul’da ise 50 TL’lik olduğunu, aradaki farkın ise İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle kapatılacağını açıkladı. Grubun İstanbul konserinin biletleri 50 TL’den başlayıp 375 TL’ye kadar uzanıyor. Özel locaların fiyatları 750 TL olarak belirlenirken, sahnenin hemen önündeki özel alanda yer alan Red Zone paketinin fiyatı ise 550 TL. Konserin biletleri 2 Kasım’da saat 11.00’den itibaren Biletix ve Garanti bankası ATM’lerinden satışa sunulacak.
U2’nun resmi fan kulübü üyeleri ise diğer hayranlarına göre biraz daha şanslı. Fan Kulüp üyeleri biletlerini yine Biletix üzerinden 27-29 Ekim tarihleri arasında alabilecekler.
‘İnsan hakları İddiaları spekülasyon’
Pozitif yetkilisi Cem Yegül ise, U2’nun uzun yıllar ‘insan hakları ihlalleri’ nedeniyle Türkiye’de konser vermekten kaçındığı şeklindeki iddialara da açıklık getirdi. Yegül “Yaklaşık 8 yıldır U2’yu İstanbul’a getirmek için çaba harcıyoruz. U2’nun Türkiye’de konser vermek konusunda politik bir çekincesi olduğu iddiaları spekülasyondan öteye geçmiyor” dedi.
Sayılarla U2 3600 turu
* Turne için özel tasarlanmış olan sahne 360 derecelik bir görüş açısına sahip.
* Sahne dekorasyonunun içinde dev bir silindir video ekranı bulunuyor.
* Çelik yapı 28 metre uzunluğunda ve ortadaki pilon 46 metreye ulaşıyor.
* Bu mimari yapı 180 ton ağırlık çekebiliyor.
* Sahne modellerinin yerleştirilmesi için ekip, konser tarihinden yaklaşık bir hafta önce Google Earth’ün üç boyutlu programlarından yararlanıyor.
* Çelik dizaynın kurulması dört gün alıyor. Ekran, sahne ve diğer prodüksiyon ekipmanlarının konser alanına sokulması ise 12 saat sürüyor.
* Tüm prodüksiyon 120 TIR’la taşınıyor.
* Sahne altında kurulan ve teknik ekibin çalıştığı alanın büyüklüğü yaklaşık 300 metrekare.