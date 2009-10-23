U2'nun özel locaları 750 lira

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‘İnsan hakları İddiaları spekülasyon’

Sayılarla U2 3600 turu

Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2’nun 6 Eylül 2010’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda vereceği konserle ilgili olarak dün Çırağan Sarayı’nda bir basın toplantısı düzenlendi.Toplantıda dünyanın en büyük konser organizatörlerinden Live Nation şirketi ile Pozitif ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan konserin en büyük destekçisinin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı olduğu açıklandı. Live Nation Orta ve Doğu Avrupa’dan sorumlu başkan yardımcısı Tim Dowdall, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın 100 binin üzerine çıkması beklenen konser kapasitesi ile ek bir konser düzenlenmesine gerek olmayacağını açıkladı.Grubun 360 turnesinde bugüne kadar eşine rastlanmamış bir sahne tasarımı gerçekleştirildiğini, bu sayede yüzde 20’lik bir seyirci kapasitesi artışına ulaşıldığını belirten Dowdall, bunun bilet fiyatlarına da olumlu yansıdığını belirtti.