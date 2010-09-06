-U2'NUN İSTANBUL KONSERİ İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Dünyaca ünlü rock grubu U2'nun vereceği büyük konsere saatler kala hayranları, Atatürk Olimpiyat Stadı önünde toplanmaya başladı. Hayranları, yıllardır Türkiye'ye gelmesini dört gözle beklediği dünyaca ünlü rock grubu U2'yu ön sıralardan izleyebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren konser alanının önünde sıraya girdi. Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra yurt dışından da yoğun ilginin olduğu konser için U2 hayranları, gece 04.00'ten itibaren Olimpiyat Stadı'nın önünde toplandı. Numarasız biletleri ile grubu en ön sıralardan izleme keyfini yaşamak isteyenler sıra konusunda aksaklık yaşanmaması için kendi aralarında numaralandırma sistemi uyguladılar. Saha içi ve sahne önündeki özel bölümde yer bulabilmek için sıraya girenler karışıklığı önleme adına kollarına sıra numaraları yazarak olası anlaşmazlığı kendi aralarında çözmek için önlem aldılar. Saat 13.00'te stat kapılarının açılmasıyla birlikte konserin başlamasına saatler kala izleyiciler yerlerini almaya başladı. Çok sayıda özel güvenlik görevlisinin görev yapacağı konserde polisin de erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi. -360 DERECELİK SAHNE- Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki konserde müzikseverlere muhteşem boyutlarda bir görsel şölen sunmak için en etkileyici ve yaratıcı sahne tasarımlarından biri hazırlandı. U2'nun 360° turnesi kapsamında dev bir silindir video sistemi ile birbirine bağlanmış LED paneller ve 64 metreye ulaşan yüksekliğiyle sahne etrafında dönen metal köprü sistemi müzikseverlere tam anlamıyla 360 derecelik görüş alanı sunacak. Live Nation tarafından Pozitif ve İstanbul Kültür Sanat Vakfının iş birliği ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının desteğiyle düzenlenen U2 konseri öncesinde saat 19.30'da alternatif rock gruplarından Snow Patrol sahne alacak.