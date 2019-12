U2'dan beklenen albüm

Dünyaca ünlü rock grubu U2, beş yıllık aradan sonra yeni bir albümle hayranları karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Albümün şubat ayının sonunda piyasaya süreceğini açıklandı.



No Line on the Horizon adını taşıyan albüm, İrlanda'da İngiltere'deki müzik marketlerde yerini almadan üç gün önce piyasaya sürülecek. İngiltere'deki müzikseverler U2'nun yeni kaydına 2 Mart 2009 tarihinden itibaren ulaşabilecekler.



İrlandalı grubun albümünün normal koşullarda bu yıl çıkması planlanmıştı, ancak Bono ve grup arkadaşları, albümün üzerinde bir süre daha çalışmaya karar verdiler ve çıkış tarihi 2009'a ertelendi.



No Line on the Horizon'ın stüdyo süreci, geçen yıl Fas'ta başlamıştı. Ardından grup, çalışmalarını anayurtları olan Dublin'e taşıdı ve albüm kayıtları orada devam etti. Albümün yolculuğu bununla da kalmadı; New York'taki Platinum Sound Recording Studios'da

devam eden kayıt süreci, Londra'daki Olympic Studios'da son buldu.



Albüme katkısı olan isimler arasında ise grubun sık sık işbirliği içinde bulunduğu Brian Eno ve Danny Lanois de yer alıyor. Brian Eno'nun, bu yıl içerisinde çıkan ve büyük beğeni toplayan albümlerden Coldplay'in Viva La Vida ve David Byrne'ın Everything That Happens Will Happen Today kayıtlarına da büyük katkısı olmuştu. Albümün prodüktörü olarak ise Steve Lillywhite'ın adı geçiyor.



Müzik eleştirmenleri ve grubun vefalı hayranları tarafından merakla beklenen albüm İrlanda'da 27 şubatta raflardaki yerini alacak. Grubun son albümü How To Dismantle An Atomic Bomb ise, 2004 yılında yayınlanmış ve dokuz milyon kopya satmıştı.