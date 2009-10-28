U2'dan bedava konser

İrlandalı rock grubu U2, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 20. yıldönümü dolayısıyla başkent Berlin'de bedava konser verecek.
Müzik kanalı MTV'den yapılan açıklamada, İrlandalı grup, 5 Kasım'da Brandenburg Kapısı'nın önünde MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreni sırasında şarkılarını seslendirecek.
U2 grubunun konseri, ödül töreninin yapılacağı Berlin'in O2 Dünya arenasından da izlenebilecek.
Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989'da yıkılmasıyla doğu ile batı arasındaki yaklaşık 30 yıllık ayrılık sona ermiş oldu.
U2'nun, 1991 tarihli "Achtung Baby" adlı albümünün bir kısmını bir süre kaldıkları Berlin'den esinlenerek yapmıştı.