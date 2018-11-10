U23 Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na hazır

İSTANBUL,(DHA)

Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te 12-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası\'nda mücadele edecek olan Kadın Milli Güreş Takımı hazırlıklarını tamamladı. Milliler, pazartesi günü Romanya\'ya hareket edecek.

Şampiyonada kura çekimi salı günü yapılacakken, çarşamba günü ise milli sporcular mindere çıkmaya başlayacak.

EFRAİM KAHRAMAN: \"KADROMUZDA ÇOK YETENEKLİ İSİMLER VAR\"

Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman yaptığı açıklamada iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, \"Kadın güreş takımı olarak çok yetenekli güreşçilere sahibiz. Bunu hem büyükler hem de U23 olarak katıldığımız her şampiyonada gösteriyoruz. Geçen yıl Polonya\'yada düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Evin Demirhan\'la altın madalya kazandık. Ama Evin sakat olduğu için maalesef bizlerle olamayacak. Bu sene İstanbul\'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası\'na da adeta damga vurduk. 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandık ve takım halinde 3\'üncü olduk. Bu sonuçların tesadüf olmadığını, sistemli bir çalışmanın sonucu olduğunu katıldığımız her şampiyonada ortaya koyuyoruz\" dedi.

\"KADIN GÜREŞİNDEKİ YÜKSELİŞ SÜRECEK\"

Teknik direktör Efraim Kahraman son yıllarda kadın güreşinde büyük bir çıkış yakaladıklarını vurgulayarak, \"Önemli olan, elde edilen başarıları sürdürebilmek. O yüzden dünya şampiyonasına büyük önem veriyoruz. İnşallah Romanya\'dan madalyalarla dönerek çıkışımızı sürdüreceğiz\" şeklinde konuştu.

Türkiye\'yi U23 Dünya Şampiyonası\'nda temsil edecek olan güreşçiler ise şu şekilde:

50 kg Aynur Erge

53 kg Zeynep Yetgil

55 kg Mehlika Öztürk

57 kg Elif Yanık

59 kg Nuray Karadağ

62 kg Aslı Tuğcu

65 kg Aslı Demir

68 kg Beste Altuğ

72 kg Buse Tosun

76 kg Ayşegül Özbeğe

(FOTOĞRAFLI)