U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlardan 3 madalya

Buse Tosun altın madalya kazandı

İSTANBUL,(DHA)

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda kadın milliler günü bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya ile kapattı.

İstanbul Bağcılar Spor Salonu\'nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 68 kiloda Buse Tosun finalde Rus Khanum Velieva ile karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçı 6-5 kazanan Buse, altın madalya kazandı. 50 kiloda son U23 Dünya Şampiyonu Evin Demirhan, altın madalya için çıktığı final müsabakasında Ukrayna\'dan Oksana Livach\'a 5-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı. 55 kiloda bronz madalya mücadelesi veren Elif Yanık, Avusturyalı rakibi Jeanne Agnes Kessler\'i 10-0 sayı tuşu ile yenerek bronz madalya kazandı. Böylelikle kadın milliler günü 3 madalya ile kapatmış oldu.

Finallerden önce yapılan yarı final müsabakalarında ise 53 kiloda Zeynep Yetgil, Norveçli rakibi Silje Knutsen Kippernes\'i tuşla mağlup ederek finale yükseldi. Zeynep finalde Belarus\'tan Katsiaryna Pichkouskaya ile altın madalya için karşılaşacak.

65 kiloda yarı final müsabakasına çıkan Aslı Tuğcu ise Bulgar rakibi Sofiya Hristova Georgieva\'ya 2-1 yenilerek bronz madalya maçı oynama hakkını elde etti. Aslı\'nın rakibi yarın yapılacak olan repesaj maçlarından sonra belli olacak.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda yarın kadınlarda bugün yapılan eleme maçlarının repesajları ve finalleriyle serbest stilde 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloların eleme maçları yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN TOSUN\'A TEBRİK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 68 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun\'u tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan sporcumuz Buse Tosun\'a tebrik telgrafı göndermiştir\" denildi.

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