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Spor

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 4 sıklette yarı final

İSTANBUL,(DHA) U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milliler 4 sıklette yarı finale yükseldi

05 Haziran 2018 19:34

İSTANBUL,(DHA)

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nın ikinci gününde milliler 4 sıklette yarı finale yükseldi.
İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu\'nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda bugün 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme maçları yapılırken milli güreşçiler 4 sıklette de yarı finale yükseldi. 60 kiloda Kerem Kamal Azeri rakibi Murad Mammadov\'u 5-2, 72 kiloda Cengiz Aslan Finli rakibi Toni Tapio Ojala\'yı 9-0 teknik üstünlükle, 82 kiloda Burhan Akbudak Gürcü rakibi Gela Bolkvadze\'yi 6-2, 97 kiloda Süleyman Erbay İsviçreli rakibi Damran Von Euw\'u 3-0 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. 
Kerem Kemal Rumen Teador Horatau ile, Cengiz Arslan Etmeni Arman Baghdasaryan ile, Burhan Akbulak Ukrayna\'dan Yaroslav Filchakov ile, Süleyman Erbay ise Rus Aleksandr Golovin ile karşılaşacak. Yarı final maçları 17.00\'de yapılacak olan açılış seramonisinden sonra yapılacak. 
Ayrıca bu akşam dün yapılan eleme karşılaşmalarının finalleri de yapılacak. 55 kiloda Ekrem Öztürk Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia ile, 130 kiloda Osman Yıldırım, Gürcü Zwiadi Pataridze ile altın madalya mücadelesi verecek. 77 kiloda Fatih Cengiz ise Litvanya\'dan Paulis Galkinas ile bronz maçına çıkacak.

(FOTOĞRAFLI)

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