U21'de şampiyon Beşiktaş

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Cihan Aydın, Nurettin Taşkesen, Onur Tanrıverdi

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Mehmet Yılmaz (Dk. 106 Burak Yamaç), Furkan Yılgın, Abdullah Çelik, Alpay Çelebi, Burak Ceylan, Mertcan Açıkgöz (Dk. 67 Alihan Bel), Kartal Kayra Yılmaz, Mustafa Apardı, Oğuzhan Aydoğan (Dk. 100 Uygar Ata Ergeç), Erdem Seçgin

BALIKESİRSPOR BALTOK: Asil Kaan Eryılmaz, Yunus Emre Karaman, Kağan Kayalı, Harun Raşit Oybak (Dk. 46 Enes Baştürk, Çağatay Vatan, Akcan Deniz Sayar, Emre Akkaş (Dk. 73 Metehan Güröz), Serdar Güncü (Dk. 49 Batuhan Emre Akgenç), Rahmi Anıl Başaran, Şaban Tükenmez

GOLLER: Dk. 4 Oğuzhan Aydoğan, Dk.29 Mertcan Açıkgöz, Dk. 118 Burak Yamaç (Beşiktaş), Dk. 22 Serdar Güncü, Dk. 76 Akcan Deniz Sayar (Balıkesirspor Baltok)

Futbolda 21 Yaş Altı Ligi Süper Kupa finalinde Beşiktaş, uzatmalarda Balıkesir Baltok’u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4\'üncü dakikada Beşiktaş atağında Kartal’ın ortasında topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

22\'nci dakikada Balıkesir’li Emre’nin korner vuruşunda Serdar, topu ağlara gönderdi: 1-1.

29\'uncu dakikada gelişen Beşiktaş atağında Mertcan orta sahadan ceza sahasına girip topu ağlara gönderdi: 2-1.

76\'ncı dakikada Şaban’ın ortasında topla buluşan Akcan Deniz Sayar’ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Maçın normal süresi 2-2 sona erince uzatmalara gidildi. Uzatmaların 118\'inci dakikasında Furkan’ın ortasında topla buluşan Burak Yamaç, şampiyonluk kupasını getiren golü attı.

Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolculara madalya ve kupaları verildi. Kupayı alan futbolcular büyük sevinç yaşadı. Kupayı TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez verdi.

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