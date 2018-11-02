U21 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 yendi

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray U21 Takımı, ligin 11\'inci haftasında Fenerbahçe U21 Takımı\'nı 2-0 mağlup etti.

Galatasaray U21 Takımı ligin 11\'inci haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde Fenerbahçe U21 Takımı\'nı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekibin 2-0 galibiyetle ayrıldığı karşılaşmada golleri 16\'ncı dakikada Recep Gül ve 64\'üncü dakikada ise Metehan Mertöz kaydetti.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 24\'e yükselterek liderlik koltuğuna otururken, Fenerbahçe ise 16 puanla 8\'inci sırada yer aldı.

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