U20 Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı

İSTANBUL / DHA

U20 Futbol Milli Takımı, 26 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında Fransa\'nın Marsilya kentinde düzenlenecek Maurice Revello Turnuvası\'nın hazırlıklarına başladı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular Limak Eurasia Luxury Otel Kavacık\'ta toplandı. Futbolcular çalışmalarını Riva\'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yaptıktan sonra 25 Mayıs Cuma günü Marsilya\'ya hareket edecek.

U20 Milli Takımı\'nda sakatlığı bulunun Yusuf Sarı aday kadrodan çıkarılırken, Ahmet Canbaz dahil edildi.

4\'er takımlı 3 grupta toplam 12 ülkenin katılacağı turnuvada Türkiye; Kanada, Japonya ve Portekiz ile birlikte C Grubu\'nda yer alacak. Organizasyonda ayrıca İngiltere, Çin, Meksika, Katar, Fransa, Güney Kore, İskoçya ve Togo da mücadele edecek.

U20 Milli Takımının aday kadrosunda şu oyuncular davet edildi:

KALECİLER:

Muhammed Şengezer (Bursaspor), Altay Bayındır (MKE Ankaragücü)

DEFANS:

Adil Demirbağ (Adana Demirspor), Fatih Aksoy (Beşiktaş A.Ş.), Gökhan Kardeş (Juventus Bükreş), Savaş Polat (Konya Anadolu Selçukspor), Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor A.Ş.), Abdürrahim Dursun (Trabzonspor A.Ş.), Merih Demiral (Sporting Lizbon II)

ORTA SAHA:

Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Barış Alıcı (Altınordu A.Ş.), Harun Alpsoy (Antalyaspor A.Ş.), Eslem Öztürk (İstanbulspor A.Ş.), Furgan Polat (Eskişehirspor), Alican Özfesli (Altınordu A.Ş.), Muhammed Enes Durmuş (Göztepe A.Ş.), Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig II)

FORVET:

Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Mücahit Can Akçay (Konya Anadolu Selçukspor)

FOTOĞRAFLI