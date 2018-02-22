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Spor

U20 Atletizm Milli Takımı Indoor Match için Belarus'a gidiyor

İSTANBUL,(DHA) Türkiye U20 Atletizm Milli Takımı, Belarus'ta düzenlenecek olan Indoor Match için bu ülkeye gidiyor

22 Şubat 2018 00:05

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye U20 Atletizm Milli Takımı, Belarus\'ta düzenlenecek olan Indoor Match için bu ülkeye gidiyor.
Başkent Minsk\'te bulunan Belarus Devlet Üniversitesi Salonu\'nda 23-26 Şubat tarihleri arasındaki \"Uluslararası U20 Indoor Match\" turnuvasına Türkiye 24 sporcu ile katılacak.
2016 yılında altı, geçen yıl yedi ülkenin katılımıyla düzenşenen yarışmalarda bu sezon katılımcı ülke sayısı 10\'a yükseldi. Toplamda 26 disiplinde düzenlenecek olan turnuva 4 gün sürecek. Turnuvada ev sahibi Belarus, Azerbaycan, İsrail, İspanya, Letonya, Litvanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Estonya ve Ukrayna gibi ülkere madalya için yarışacak.
Türkiye Atletizim Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar\'ın kafile başkanlığı yaptığı U20 Türkiye atletizm milli takım kadrosu şöyle:
Mustafa Onur Sadıkoğlu, Ahmet Kasap, Mehmet Çelik, Emrah Bozkurt, Anıl Kalaycı, Abdülselam İmuk, Murat Demir, Hüseyin Ocak, Batuhan Çakır, Ömer Faruk Çanakçı, Nurettin Oran, Alperen Karahan, Eda Nur Kılıç, Meryem Kemeç, Hacer Yılmaz, Derya Kunur, Meryem Bekmez, Nefise Karatay, Buket Katya Orhonsayın, Melek Çoban, Esra Yılmaz, Sümeyye Kınar, Rümeysa Ökdem, Aysel Yılmaz.

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