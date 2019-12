U2' lu Örümcek Adam Müzikali geliyor

U2 grubunun iki üyesi Bono ve The Edge’in hazırlıkları devam eden, söz ve müziklerine imza attıkları Turn Off The Dark adlı Örümcek Adam müzikali, 2010’da Broadway’de sahnelenecek.

Müzisyenler eserlerini “baş döndürücü” olarak nitelendiriyor ve Örümcek Adam efsanesi ile birebir örtüşmediğini de sözlerine ekliyor.

Dublinli grup elemanları, Peter Parker’ın büyük aşkı MJ rolünde Amerikalı oyuncu Evan Rachel Wood’un yer alacağının kesinleştiğini doğruladı. Bono geçtiğimiz günlerde BBC Radio 1’a verdiği röportajda, projeleri üzerine yeni detaylar da verdi. Ünlü şarkıcı, “Yeni bir kötü karakterimiz var, üstelik bir kız. Çok sıradışı bir rol. Eser, beklenenin çok dışında ve sürprizlerle dolu olacak” dedi ve sözlerine ekledi: “Bununla gurur duyuyoruz.”

Bono, karakterlerin ne sinema filmi ne de Marvel’ın çizgi roman serisi ile birebir örtüştüğünü özellikle vurguladı. “Bizim Peter Parker’ımız, Kurt Cobain kadar olmasa da dalgacı ve miskin. Biraz da utangaç” diyen Bono, müzikalde hem opera hem de rock’n roll tınıları olduğunu söyledi. The Edge ise “Müzikalde karakterlere dayalı şarkılar da var, bunlar bizim alışık olmadığımız türde şarkılar” yorumunu yaptı.

Ünlü gitarist, Julie Taymor tarafından yönetilen yapımı müzikal olarak adlandırmaktansa opera olarak adlandırmayı tercih ettiklerini söyledi. The Edge, “Bu aslında yeni bir şey. Biz aslında müzikalleri sevmiyoruz, bizce ‘cool’ değiller” dedi ve “Müzikalden ziyade operaya benziyor. Biz de insanların keyfini kaçırmamak ve onları soğutmamak için opera eseri olarak adlandırıyoruz” diyerek üzerinde özenle çalıştıkları eserleri ile ilgili son detayları verdi.

Bono, Mary Jane karakterini canlandıracak olan genç oyuncu Evan Rachel Wood için “Kendi jenerasyonunun en iyi oyuncusu” yorumunu yaparken, onun bir kuş gibi şakıdığını söyledi.

Kendilerinin bu projede sahne önünde yer almayacaklarını önemle dile getiren müzisyenler kendilerine Örümcek Adam’da şarkı söylemeyeceklerine dair kural koyduklarını belirttiler. The Edge ise “Tayt giymiş bir adam asla şarkı söyleyemez” demeden edemedi.