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Kültür-Sanat

U2 komşu mağduru

U2 solisti Bono'nun komşusu U2'nun yeni şarkılarını cep telefonuna kaydetti ve İnternet'te yayınladı

24 Ağustos 2008 03:00

U2’nun yeni albümünde bulunan şarkılar internette yayılmaya başladı. Bono’nun Nice’teki yazlık evinin hemen yanında evi bulunan bir U2 hayranı, Bono’nun evinden sesi gelen yepyeni U2 kayıtlarını cep telefonuyla kaydetti ve daha sonra bunları internette yayınladı.

Şarkıları YouTube’a yüklediğini U2’nun fan sitesinde duyuran şahıs yüklenen şarkıların isimleri ‘Moment Of Surrender’, ‘For Your Love’, ‘Sexy Boots’ ve ‘No Line on the Horizon’ olduğunu da belirtti. Talihsiz U2’nun 2004 yılında da ‘How to Dismantle an Atomic Bomb’ adlı albümünün demo kaydı çalınmıştı. (MTV)

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