-''U2'' 6 EYLÜLDE OLİMPİYAT STADI'NDA İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Dünyaca ünlü rock grubu U2, ''360 Tour'' adlı turne kapsamında 6 Eylülde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verecek. Live Nation tarafından Pozitif ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Ajansının katkılarıyla düzenlenen konserde grup, Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük stadyum konserine imza atacak. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sunacağı ''Adalar Revüsü''adlı müzikal, 5 Eylül Pazar günü Büyükada Anadolu Kulübü'nde ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. Cemal ve Ekrem Reşit Rey'in birlikte yazdıkları, ilk kez 1934 yılında Büyükada Anadolu Kulübü'nde sunulan ''Adalar Revüsü'', bu etkinlikle 76 yıl sonra yeniden seyircilerin karşısına çıkacak. Müzik yönetmenliğini Selim Atakan'ın yaptığı, proje koordinatörlüğünü Bahar Göze'nin yürüttüğü ''Adalar Revüsü''nde, İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçıları Bahar Göze, Berk Samur ve Çağrı Hün, müzikalin elde bulunan şarkılarını dönemin diğer operet parçalarıyla birlikte seslendirecek. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı katkılarıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayan ''Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'', Beyazıt Meydanı'nda devam ediyor. Fuar kapsamında resim ve hat sergileri, yazarlarla sohbet toplantıları ve imza günleri de yer alıyor. Ayrıca fuarı gezen ziyaretçiler, her akşam bir tasavvuf musikisi konseri izleyebiliyor. Fuar alanı, ramazan boyunca her gün saat 11.00'den 00.00'a kadar ziyaretçilere hizmet veriyor. ''1950'lerin İstanbul'u'' fotoğraf sergisi 3 Eylüle kadar Fototrek Fotoğraf Merkezi'nde, ''Efsane İstanbul: Bizans'tan İstanbul'a'' sergisi 4 Eylüle kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde, ''Mimar Sinan'' sergisi 5 Eylüle kadar MetroCity Alışveriş Merkezi''nde, ''Ada Sahillerinde Bekliyorum'', ''Adalılar'' ve ''Adalar'da İz Bırakanlar'' sergileri 9 Eylüle kadar Çınar Mevkisi ve Büyükada İskelesi'nde izlenebilecek. ''Kuş Bakışı Adalar'' sergisi 11 Eylüle kadar Büyükada Adaevi'nde, ''Sonsuzluğun Kapısı: Türbeler'' sergisi 19 Eylüle kadar Topkapı Sarayı 2. Avlu Has Ahırlar Sergi Salonu'nda, ''Yunanistan'da mimari paralellikler: 19. yüzyıl geleneğinden 21. yüzyıl değişikliğine'' sergisi ile ''Aramızdaki Mekan'' sergisi 19 Eylüle kadar Sanat Limanı'nda, ''The Morning Line'' sergisi 30 Eylüle kadar Eminönü Meydanı'nda, ''Hüseyin Çağlayan 1994-2010'' retrospektif sergisi 24 Ekime kadar İstanbul Modern'de, ''Molecular (İstanbul) sergisi'' 31 Aralık tarihine kadar Hasköy Mayor Sinagogu'nda, ''İstanbul'da Olmak, İstanbullu Olmak'' heykel yerleştirme sergisi 31 Aralık tarihine kadar Caddebostan Dalyan Parkı'nda görülebilecek.