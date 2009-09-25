U2, 6 Eylül'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda

360 derecelik açı

U2 İstanbul konseri, Live Nation tarafından Pozitif ve İKSV işbirliği ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. U2’nun yıllardır prodüksiyon direktörlüğünü sürdüren Willie Williams, bu turne için özel olarak mimar Mark Fisher ile birlikte çalıştı. Bu çalışma sonucunda ikili, müzikseverlere muhteşem boyutlarda bir görsel şölen sunan ve şimdiye kadar herhangi bir konser için tasarlanmış en etkileyici ve yaratıcı sahne tasarımlarından birini ortaya çıkarmayı başardı.U2 360° turnesi kapsamında dev bir silindir video sistemi ile birbirine bağlanmış LED paneller ve 64 metreye ulaşan yüksekliğiyle sahne etrafında dönen metal köprü sistemi müzikseverlere tam anlamıyla 360 derecelik bir görüş alanı sunuyor. Turnenin ilk ayağını kaçıran U2 hayranları bu kez 2010 boyunca, Türkiye, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Rusya, Avusturya, Yunanistan, Fransa, Belçika, İspanya ve Portekiz’de grubu izleme şansına sahip olacak. Grup şu sıralarda Muse’un açılış grubu olarak yer aldığı Amerika turnesini sürdürüyor.U2 grubu, turnelerinde dev bir silindir video sistemi ile birbirine bağlanmış LED paneller ve 64 metreye ulaşan yükseklikteki sahne etrafında dönen metal köprü sistemiyle müzikseverlere tam anlamıyla 360 derecelik bir görüş alanı sunuyor.