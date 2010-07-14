-U2 6 EYLÜLDE ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA SAHNE ALACAK İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Ünlü İrlandalı rock grubu U2'nun, ''360 Derece Avrupa Turnesi'', 6 Ağustosta İtalya'da vereceği konserle başlayacak. Grup, turne kapsamında 6 Eylülde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hayranlarıyla buluşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan açıklamaya göre, Live Nation tarafından Pozitif ve İKSV iş birliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğiyle gerçekleştirilecek U2 konseri için geri sayım başladı. U2'nun heyecanla beklenen turnesinin Avrupa ayağı, 6 Ağustosta İtalya'nın Torino şehrinde başlayacak. Torino konserinin ardından turne, Ağustos ayı boyunca Almanya, Danimarka, Finlandiya, Rusya ve Avusturya'daki konserlerle devam edecek. Grup, 3 Eylülde Atina'daki konserinin ardından ''360 Derece Avrupa Turnesi''nin 10. durağı İstanbul'a gelecek. U2, 6 Eylül Pazartesi akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir konser vererek Türkiye tarihinin en büyük stadyum konserine imza atacak. U2'dan önce ise sahneye İngiltere'nin en önemli alternatif rock gruplarından Snow Patrol çıkacak. U2'nun, ''360 Derece Avrupa Turnesi'', İstanbul konserinin ardından İsviçre, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya ve Portekiz'deki konserlerle devam edecek ve 8 Ekimde Roma konseriyle sona erecek. Prodüksiyon tarihinde devrim yaratan ve müzikseverlere görsel şölen sunan 360 derece sahne tasarımının kurulumu, 20 Ağustosta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak. Dünya üstünde şu ana kadar yapılmış en büyük konser prodüksiyonu olan 360 derece sahne tasarımı, konser alanında bulunan tüm izleyicilere her açıdan kusursuz bir görüntü sunabilmek için özel olarak hazırlandı. Dev bir silindir video sistemiyle birbirine bağlanmış LED paneller ve 45 metreye ulaşan yüksekliğiyle sahne etrafında dönen metal köprü sistemi, müzikseverlere tam anlamıyla 360 derecelik bir görüş alanı sunacak. U2 konserinin bilet fiyatları 50 liradan başlıyor.