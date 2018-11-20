T24 LogoT24 Logo
Spor

U19 Milli Takımı Elit Tur'a yükseldi

İSTANBUL,(DHA) STAT: Arslan Zeki Demir Spor Kompleksi HAKEMLER: Fabio Verissimo, Nuno Pereira, Mikael Hallin, Glenn Nyberg TÜRKİYE: Berke Özer, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, Ogün Çalışkan (Dk

20 Kasım 2018 20:16

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Arslan Zeki Demir Spor Kompleksi
HAKEMLER: Fabio Verissimo, Nuno Pereira, Mikael Hallin, Glenn Nyberg
TÜRKİYE: Berke Özer, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, Ogün Çalışkan (Dk. 46 Erdem Seçgin), Süleyman Luş, Abdussamed Karnuçu, Berkin Taşkın (Dk. 65 Atalay Yıldırım), Yunus Akgün, Umut Güneş (Dk. 65 Okan Mete Yılmaz), Burak Temir (Dk. 46 Recep Gül / Dk. 84 Berkehan Biçer), Ömer Uzun
İNGİLTERE: Josef Bursik, Tariq Lamptey, Timothy Eyoma, Jonathan Panzo, Jake Vokins (Dk. 71 Steven Sessegnon), Rekeem Harper (Dk. 71 Conor Gallagher), George McEachran, Ian Poveda (Dk. 81 Callum Hudson-Odoi), Daniel Loader (Dk. 46 Gibbs-White), Nya Kirby (Dk. 63 Bukayo Saka), Stephen Walker
GOL: Dk. 72 Onur Taha Takır
SARI KART: Okan Mete Yılmaz (Türkiye)

U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5\'inci Grup\'taki son maçında İngiltere\'yi 1-0 mağlup etti. Arslan Zeki Demir Spor Kompleksi\'nde oynanan mücadelede millilere galibiyeti getiren golü 72\'nci dakikada Onur Taha Takır kaydetti. U19 Milli Takımı bu sonuçla Elit Tur\'a yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arslan Zeki Demir Spor Kompleksi HAKEMLER Fabio Verissimo Nuno Pereira Mikael Hallin Glenn Nyberg TÜRKİYE BerkeOnur Taha TakırAkyüz OgünDkErdem Seçgin Süleyman Luş Abdussamed Karnuçu Berkin Taşkın DkAtalay Yıldırım Yunus Akgün
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24