U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı 5-0 yendi

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Macaristan\'da düzenlenen 2017-18 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup ikinci maçında Ermenistan\'ı 5-0 yendi.

Macaristan\'ın Szombathely şehrindeki Kiraly Spor Merkezi\'nde oynanan karşılaşmada U19 Kadın Millilerimizin gollerini 49, 57 (penaltıdan) ve 66. dakikalarda Ece Türkoğlu, 82. dakikada kendi kalesine Ani Karapetyan ve 87. dakikada Kader Hançar kaydetti.

Grupta oynanan günün diğer maçında ise Macaristan, İskoçya\'yı 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Maria Marotta, Francesca Di Monte (İtalya), Brigitta Makkosne Petz, Katalin Sipos (Macaristan)

Türkiye: Tuğçe Bayındır, Rabia Civan, Bilge Su Koyun (Dk. 85 Cansu Nur Kaya), Kader Hançar, Sabiha Uyaner, Esra Manya, Ece Türkoğlu (Dk. 80 Ayşe Şevval Ay), Nurşen Yaprak, İrem Yıldırım, Derya Arhan (K), Sümeyra Kıvanç (Dk. 70 Büşra Becerikli)

Ermenistan: Lena Andriasyan, Nelli Khalatyan, Ani Karapetyan, Emma Baboyan, Nora Yeghyan, Heghine Chopikyan (Dk. 90+3 Liana Ghazaryan), Rita Mari Grigoryan, Luiza Ghazaryan (Dk. 90 Gayane Antonyan), Paytsar Asatryan (K) (Dk. 59 Gyulnara Sahakyan), Anna Dallakyan, Maria Sakhinova

Sarı Kart: Dk. 90 Luiza Ghazaryan (Ermenistan)

U19 Kadın Milli Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında İskoçya ile 24 Ekim 2017 Salı günü TSİ 14.00\'te karşılaşacak.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)