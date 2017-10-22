T24 LogoT24 Logo
Spor

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı 5-0 yendi

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Macaristan'da düzenlenen 2017-18 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10

22 Ekim 2017 02:49

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Macaristan\'da düzenlenen 2017-18 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup ikinci maçında Ermenistan\'ı 5-0 yendi.
Macaristan\'ın Szombathely şehrindeki Kiraly Spor Merkezi\'nde oynanan karşılaşmada U19 Kadın Millilerimizin gollerini 49, 57 (penaltıdan) ve 66. dakikalarda Ece Türkoğlu, 82. dakikada kendi kalesine Ani Karapetyan ve 87. dakikada Kader Hançar kaydetti.
Grupta oynanan günün diğer maçında ise Macaristan, İskoçya\'yı 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Maria Marotta, Francesca Di Monte (İtalya), Brigitta Makkosne Petz, Katalin Sipos (Macaristan)
Türkiye: Tuğçe Bayındır, Rabia Civan, Bilge Su Koyun (Dk. 85 Cansu Nur Kaya), Kader Hançar, Sabiha Uyaner, Esra Manya, Ece Türkoğlu (Dk. 80 Ayşe Şevval Ay), Nurşen Yaprak, İrem Yıldırım, Derya Arhan (K), Sümeyra Kıvanç (Dk. 70 Büşra Becerikli)
Ermenistan: Lena Andriasyan, Nelli Khalatyan, Ani Karapetyan, Emma Baboyan, Nora Yeghyan, Heghine Chopikyan (Dk. 90+3 Liana Ghazaryan), Rita Mari Grigoryan, Luiza Ghazaryan (Dk. 90 Gayane Antonyan), Paytsar Asatryan (K) (Dk. 59 Gyulnara Sahakyan), Anna Dallakyan, Maria Sakhinova
Sarı Kart: Dk. 90 Luiza Ghazaryan (Ermenistan)
U19 Kadın Milli Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında İskoçya ile 24 Ekim 2017 Salı günü TSİ 14.00\'te karşılaşacak.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

U19 Kadın Milli Futbol Takımı MacaristanUEFA U19 Kadınlar AvrupaEleme TuruGrupErmenistanMacaristan SzombathelyKiraly Spor MerkeziU19 Kadın MillilerimizinEce TürkoğluAni KarapetyanKader HançarGruptaMacaristanHakemler Maria

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24