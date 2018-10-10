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Spor

U19 Kadın Futbol Milli Takımı Elit Tur'a yükseldi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)  Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarında mücadele eden U19 Kadın Milli Futbol Takımı grubunda ikinci olarak Elit Tur'a yükseldi

10 Ekim 2018 13:25

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) 

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarında mücadele eden U19 Kadın Milli Futbol Takımı grubunda ikinci olarak Elit Tur\'a yükseldi.
Manavgat\'ın Kumköy Turizm Merkezi\'ndeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri\'nde U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2\'nci Grup karşılaşmaları oynanan son maçlarla tamamlandı. Grubundaki son maçında İsviçre\'yle mücadele eden U19 Kadın Milli Futbol Takımı sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Belçika Futbol Federasyonu\'ndan Lois Otte\'nin yönettiği maçta İsviçre\'nin gollerini 17, 64 ve 82\'nci dakikalarda Svenja Fölmli, 15\'inci dakikada Tyara Buser ve 84\'üncü dakikada Seraina Piubel attı.
Gruptaki ilk maçında Azerbaycan\'ı 2-0, ikinci maçında Güney Kıbrıs\'ı 3-1 mağlup eden U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 6 puanla grup ikincisi olarak İsviçre\'nin ardından Elit Tur\'a yükseldi.
Gruptaki diğer maçta ise Azerbaycan, Güney Kıbrıs\'ı 2-1 mağlup etti. Azerbaycan 3 puanla grubu 3\'üncü sırada tamamlarken, sıfır puanı bulunan Güney Kıbrıs, grubu son sırada tamamladı.

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