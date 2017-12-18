U19 Hokey Kız ve Erkek Milli takımları şampiyon oldu

KIRKLARELİ /DHA (FOTOĞRAFLI)

Kırklareli\'nde 14- 16 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri U19 Kız-Erkek Salon Hokeyi Şampiyonasında U19 Kız ve Erkek Milli takımlar şampiyon oldu.

U19 Erkekler kategorisinde Sırbistan Bulgaristan ve Romanya\'yı geride bırakan U19 Erkek Milli Takımımız Şampiyon olurken. U19 Kızlar kategorisinde Bulgaristan ve Gürcistan\'ı geçen U19 Kız Milli Takımı Şampiyon oldu.

İlk kez düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri U19 Kız-Erkek Şampiyonası hakkında bir açıklama yapan Federasyon Başkanımız Sadık Karakan \" 14-16 Aralık 2017 tarihleri arasında Kırklareli\'nde bizlere çifte şampiyonluk sevinci yaşatan U19 Kız-Erkek Milli Takım Sporcularımızı,Antrenörlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İlk kez düzenlenen bu şampiyona inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda katılımcı yelpazesini genişleterek geleneksel hale gelecektir. Bölgemizden başlayarak uluslararası alanda Türk Hokeyinin zirveye tırmanma çabası devam etmektedir\" dedi.

