U19 Futbol Milli Takımı, Slovakya'ya 3 - 2 yenildi

Türkiye, grupta ikinci sırada yer alarak elit tura katılmaya hak kazandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde düzenlenen U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 13\'üncü Grup son maçında Türkiye, Slovakya\'ya 3-2 yenildi. Türkiye grupta ikinci sırada yer alarak elit tura katılmaya hak kazandı.

U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 13\'üncü Grup karşılaşmaları Manavgat\'daki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi\'nde tamamlandı. Gruptaki son maçlarda Slovakya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Gruptaki birinciyi belirleyen maçı Belçika Federasyonu\'ndan Alexandre Boucaut ve Florian Lemaire ile İsviçre Federasyonu\'ndan Carmine Sangiovanni yönetti.

Karşılaşmaya Slovakya; Valachi Majdan, Filinsky, Kozlovsky, Bednar, Gresak, Bozenik, Spyrka, Petro, Gulas ve Kral\'oviç; Türkiye ise Mehmet Ataberk, Furkan, Recep, Gökay, Abdülkadir, Güven, Muhayer, Ramazan, Ufukcan, Kerem ve İlker onbiriyle sahaya çıktı.

Her iki takımın da gol atamadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 50\'nci dakikada Slovakya\'dan Gresak fileleri havalandırdı: 1-0. 54\'üncü dakikada rakibi Brezak\'a faul yapan Recep ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 67\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. 68\'inci dakikada gelişen Türkiye kontratağında ceza sahasına giren Güven topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-2. 82\'nci dakikada sol kanattan gelişen Slovakya atağında ceza sahasına yapılan ortada Spyrka düzgün vuruşla topu filelere göndererek skora eşitliği getirdi: 2-2. 87\'nci dakikada Slovakya kontratağında ikinci yarıda oyuna giren Burak ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 3-2. Karşılaşma Slovakya\'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Gruptaki diğer maçta ise Kazakistan, Galler\'i 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 13\'üncü Grup\'ta Slovakya 7 puanla lider, Türkiye ise 6 puanla ikinci sırada yer alarak İspanya ve Portekiz\'de düzenlenecek olan Elit Tur\'a katılmaya hak kazandı. Grupta Kazakistan 4 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Galler ise son sırada yer aldı.

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HABER - KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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