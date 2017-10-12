U17 Futbol Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne veda etti

Türkiye - Paraguay: 1 - 3

U17 Futbol Milli Takımı, Hindistan\'da düzenlenen 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu\'ndaki üçüncü ve son maçında Paraguay\'a 3-1 mağlup oldu.

Hindistan\'ın Navi Mumbai şehrindeki Dr. DY Patil Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada Paraguay\'ın gollerini 41. dakikada Giovanni Bogado, 43. dakikada Fernando Cardozo ve 61. dakikada Antonio Galeano atarken, Milli Takım\'ın golünü 90+3. dakikada Kerem Atakan Kesgin attı.

Grubun diğer maçında ise Mali, Yeni Zelanda\'yı 3-1 mağlup etti. Alınan bu sonuçlarla Milli Takımımız turnuvaya veda etti.

U17 Milli Takımımız, Mayıs ayında Hırvatistan\'da düzenlenen 2017 U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri\'nde yarı final oynama başarısı göstererek, 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri\'ne UEFA\'yı temsilen katılacak 5 ülkeden biri olma başarısını göstermişti.

Hakemler: Ryuji Sato, Toru Sagara, Hiroshi Yamauchi (Japonya), Anne Carol Chenard (Kanada)

Türkiye: Berke Özer, Ramazan Emirhan Civelek, Bekir Melih Gökçimen, Ozan Muhammed Kabak, Sefa Akgün (Dk. Egehan Gök), Kerem Atakan Kesgin, Malik Karaahmet (Dk. 55 Ahmed Kutucu), Atalay Babacan, Recep Gül (K), Yunus Akgün (Dk. 64 Embiya Ayyıldız), Abdussamed Karnuçu

Paraguay: Diego Huesca, Jesus Rolon, Pedro Alvarez, Alexis Duarte (K), Antonio Galeano, Victor Villasanti Dk. 88 Stevens Gomez), Luis Zarate, Anibal Vega (Dk. 46 Fernando Romero), Fernando Cardozo, Blas Armoa (Dk. 76 Julio Baez), Giovanni Bogado

Sarı Kart: Dk. 31 Pedro Alvarez (Paraguay), Dk. 55 Atalay Babacan (Türkiye)

Goller: Dk. 41 Giovanni Bogado, Dk. 43 Fernando Cardozo, Dk. 61 Antonio Galeano (Paraguay), Dk. 90+3 Kerem Atakan Kesgin (Türkiye)

İSTANBUL / DHA