U15 Erkekler Sutopu müsabakaları tamamlandı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-SUTOPU U15 Erkekler, Bölgesel Lig müsabakaları Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu’nda 8 takımın katılımı ile gerçekleştirildi,

Kayseri’den 5 takımın yanı sıra müsabakalara Mersin, Konya ve Antalya takımından da birer kulüp katıldı. Karşılaşmaların finalinde Antalyaspor ile karşılaşan Kayseri Olimpik Yüzme Kulübü 8-2\'lik sonuçla galip gelerek 2\'nci Lig’e yükseldi.

Müsabakaların ardından açıklama yapan Su Topu İl Temsilcisi İsmail Alsaç:

“U15 Su Topu Erkekler kategorisinde Bölgesel Lig müsabakaları ilimizde gerçekleştirildi. Bu turnuvaya 5’i ilimizden olmak üzere 8 takım katıldı. İki günü boyunca kıyasıya mücadeleler yaşandı. Pazar günü final maçında Kayseri Olimpik Takımı ile Antalyaspor karşılaştı ve Kayseri Olimpik müsabakaları kazandı. Bunun sonucunda da adını ikinci lige yazdırdı. Takımımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

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